Un trailer pour Onimusha : Way of the Sword et une date pour Onimusha 2 Remastered

Capcom nous fait la doublette sur sa franchiseavec pour commencer une date de sortie pour le remaster de, et ce sera donc pour le 23 mai 2025 sur tous les supports (et uniquement en dématérialisé). Les précommandes sont d'ailleurs ouvertes.Plus loin de nous (2026), le tout neufs'est offert une nouvelle bande-annonce pour mettre en avant son finalement rigolo héros Miyamoto Musashi, pour un gameplay apparemment plus mou que dans les habitudes de la franchise, mais on nous indique plus profond et « plus satisfaisant ». On verra bien.