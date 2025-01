Like a Dragon Pirate : la nouvelle présentation, entre combats, batailles navales et activités annexes

RGG Studio a tenu son nouveau Live sans rien évoquer de son lointain avenir mais juste se concentrer sur l'immédiat, donc l'arrivée proche de, ce petit spin-off qui a débuté à l'origine comme un simple jeu de pêche pour devenir un véritable jeu d'aventure avec du gros travail sur les batailles navales et bien entendu tout ce qu'il faut d'activités annexes.Sortie prévue pour le 21 février prochain (PC, PS5/4, XBS/One) et l'équipe en a profité pour annoncer qu'un mode New Game + sera livré gratuitement par la suite, sans entrer dans les détails.