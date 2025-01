Monster Hunter Wilds montre deux autres bestioles

Capcom a promis de ne pas dévoiler l'intégralité du bestiaire deavant son lancement, mais est ne résiste pas à nous montrer deux gros monstres supplémentaires via IGN : l'Arajakan et Rompopolo (et non le Roploplo comme votre serviteur a cru lire au départ).Si la sortie reste maintenue pour le 28 février (PC, PlayStation 5, Xbox Series), n'oublions pas que fut hier annoncé une deuxième bêta ouverte à tous pour mesurer les serveurs :- Vendredi 7 février (4h00 du matin) au lundi 10 février (4h00)- Vendredi 14 février (4h00) au lundi 17 février (4h00)