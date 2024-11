Avowed ouvre ses précommandes... et confirme le doublage US obligatoire

précise ses plans de lancement et si la date du 18 février 2025 est maintenue, en rappelant que le report était juste là pour laisser les projecteurs de novembre vers, Xbox indique l'ouverture des précommandes avec deux éditions spéciales, chacune offrant parmi ses bonus 5 jours d'accès anticipé. La routine.Le communiqué fait en revanche mal aux fesses : en plus du 30FPS obligatoire sur Xbox Series, on apprend que le titre imposera le doublage US sans autre choix, soit en gros la même came qu'à l'époque où les mecs avaient un statut d'indépendant sous Private Division. On souffle...