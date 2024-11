S.T.A.L.K.E.R. 2 montre son matos à J-13

Plus de 6 ans après son annonce, et une malheureuse guerre en plein milieu,s'approche enfin des bacs et c'est par le biais d'IGN que nous pouvons en attendant nous abreuver d'une nouvelle petite présentation entièrement axée sur nos armes, le type de munitions et les accessoires, avec besoin de prendre un minimum en compte la balistique (ce n'est pas de la simulation, mais le minimum quand même hein).Sortie prévue le 20 novembre sur PC et Xbox Series, ainsi que dans le Game Pass.