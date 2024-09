HELL is US donne enfin des nouvelles

Un an que nous étions sans nouvelle d'un des produits les plus ambitieux de Nacon, depuis l'annonce de son gros report d'ailleurs, maisfait son retour et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il attise toujours autant la curiosité.Une production signée par Jonathan Jacques-Belletete (ancienne star de Eidos Montréal et de la franchise), à découvrir l'année prochaine sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.