Dragon Ball Sparking Zero : le nouveau trailer qui confirme les persos DBGT

Miracle, car ça arrive encore en ce bas-monde :ne fera pas du casting GT quelque chose réservée à un éventuel Pass, confirmant dans cette nouvelle bande-annonce la présence dès le lancement de Goku SSJ4, Super Baby 2, Majuub (on disait Super Uub à l'époque mais bon), Omega Shenron et bien entendu Gogeta SSJ4.Encore quelques semaines avant de prendre le jeu en main, et désormais seulement une dizaine de slots encore libres.