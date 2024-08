Nouvelle bande-annonce pour la partie Androïdes de Dragon Ball : Sparking Zero

Et déjà un nouveau trailer pourqui va cette fois se consacrer à l'Arc des Androïdes, ou les cyborgs comme on aimait bien le dire à l'époque du Club Do. Des débuts avec Freezer aux différentes créations de Gero jusqu'à Cell, tout le monde ou presque répond à l'appel de la grande baston, même Cell Jr.En revanche, même si c'est sympa pour la communication, le thème culte dédié à la transformation de Gohan en SSJ2 ne sera pas présent dans le jeu final. Routine.