Les mods officiels débarquent dans Doom Eternal + futur mission bonus Starfield x Doom

Bethesda aime beaucoup les moddeurs et plusieurs éléments d'actualité sur le sujet viennent de tomber, avec pour commencer la mise à disposition des supports officiels de mods pourvia la mise à jour 6.66 (c'est probablement voulu) avec comme d'habitude une boutique pour mieux chercher les meilleures créations conçus avec idStudio (encore en bêta).Notez que le support n'est disponible que sur la version Steam et arrivera prochainement sur le Microsoft Store. Contrairement à d'autres titres Bethesda, aucune compatibilité console n'est encore à l'ordre du jour.Toujours dans le cadre de la QuakeCon, Bethesda a fait rapidement la promo des « Créations » (cette fois dans le domaine du RPG) avec toujours du très intéressant à venir pour l'increvablemais également et forcément du, dont une jolie surprise.Le groupe Kinggath Creations prépare un mod en lien avec l‘univers deavec une mission dédiée et la possibilité de repartir avec le Super Shotgun et l'armure du Doom Guy. Pas encore de date, et sachez en très bonne nouvelle que ce mod sera gratos (contrairement à bien d'autres…).Bonus pour la route : le remake amateur deen mod pourvient d'accueillir une démo jouable à télécharger, évidemment loin d'être représentative de la version finale mais les choses avancent bien depuis le lancement du projet il y a plus de 3 ans.Pour les intéressés, il faut juste posséder la version GOTY de(ou en tout cas le jeu de base et l'intégralité des DLC), avec besoin de revenir provisoirement à la 1.10.163 pour que tout fonctionne à merveille.