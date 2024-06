Kena : Bridge of Spirits se date sur Xbox Series/One, avec même une version physique

Comme promis depuis un certain temps, le fort mignonira prochainement faire un tour sur Xbox Series (et même sur Xbox One), et les choses se sont mises en place : ce sera pour le 15 août au prix de 39,99€, avec un skin exclusif applicable aussi bien pour l'héroïne que ses copains « Rots ».On bénéficiera également, et au même prix, d'une version boîte.Profitez-en, dans 20 ou 30 ans, il n'y en aura plus.