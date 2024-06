Ballad of Antara : le Soulsborne façon F2P

Beaucoup l'ont déjà notifié, mais des Souls-like sauce asiatique, on va en bouffer un paquet dans les temps à venir, et est dernièrement venu s'ajouter à la liste, du moins pour ce qui concerne la PlayStation 5 en sachant qu'il ne s'agira pas quoi qu'il arrive d'une exclusivité, juste que les « autres supports » n'ont pas encore été annoncé.Deuxième jeu du studio TipsWorks après un premier essai dans le même genre mais de manière très confidentielle (, pour ceux qui veulent jeter un œil), cette nouvelle licence aura l'honneur d'avoir deux particularités bien à elle : plusieurs personnages jouables, et une livraison en 2025 sous forme de F2P. Une monétisation peu commune dans ce style d'expérience.