Until Dawn (PC/PS5) : la nouvelle bande-annonce

Toujours signé pour la fin d'année donc très probablement pour Halloween vu le style, la refonte des'est de nouveau affichée lors du dernier State of Play pour montrer, outre sa rehausse graphique sous Unreal Engine 5, de nouvelles scènes promises en attendant d'avoir un aperçu des décors inédits et de savoir ce que donnera la nouvelle caméra et les « mécaniques de gameplay améliorées ».Notons qu'à l'instar d'autres remasters/remakes, si la version PC est d'ores et déjà actée, rien ne dit encore qu'elle arrivera en même temps que celle sur PlayStation 5. Sony acte en revanche l'obligation d'un compte PSN dans tous les cas.