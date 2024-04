Stellar Blade propose son making-of (Partie 1)

Il reste moins de deux semaines avant le lancement de(26 avril) et Shift Up souhaite nous faire patienter avec une série de vidéos making-of dont voici la première partie qui s'attardera sur la création même du projet et le choix du marché des consoles (enfin, une seule du coup), ce qui n'est encore aujourd'hui pas si commun pour la Corée du Sud qui privilégie essentiellement le mobile et le PC.Une démo jouable proposant le début du jeu (avec transfert de sauvegarde) est toujours disponible, et l'on rappelle que le jeu étant passé GOLD, l'équipe planche sur son prochain projet, pendant que quelques employés s'emploieront à proposer un minimum de suivi gratuit (patchs, New Game + et packs de costumes).