Nobody Wants to Die : un nouveau jeu d'enquête nous emmenant en 2329

Au milieu de bien des mauvaises nouvelles de la part d'Embracer, il y a encore des projets intéressants à attendre et même des bien neufs comme le démontre aujourd'hui, première production du studio Critical Hit Games attendu d'ici la fin d'année sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.Il faudra attendre de voir du gameplay temps-réel en gardant toujours une certaine méfiance pour les renders, même sous Unreal Engine 5, mais sachez qu'il s'agit d'une expérience essentiellement narrative où l'on incarnera le détective James Karra enquêtant en collaboration avec la jeune agente Sara Kai pour mettre la main sur un tueur en série ciblant spécifiquement « l'élite ». L'originalité, bien que non inédite, est le contexte : un New York de 2329, époque où la technologie a progressé pour offrir l'immortalité d'une certaine façon, avec possibilité de transférer sa conscience dans des banques de mémoire ou d'un corps à l'autre.