Splatoon 3 : le trailer de l'extension solo

Le 22 février prochain, le suivi principal deprendra fin avec la sortie de l'extension solo (via l'Expansion Pass) prenant forme d'un roguelite, ce genre devenu bien à la mode dernièrement et face à mettre en place pour agrémenter le contenu déjà existant.Nintendo nous en livre le trailer Overview pour montrer à quoi s'attendre : un choix de difficulté pour chaque session, la côté aléatoire avec des objectifs différents à chaque étage de la tour et des améliorations à récupérer au fil du temps, en plus de points spéciaux à dépenser à chaque retour à la case départ pour repartir toujours plus fort.