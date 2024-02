Megaton Musashi : Wired n'aura pas de version boîte, mais n'oublie pas son Pass de combat

Level-5 dévoile les plans de lancement de, signé mondialement pour le 25 avril 2024 (PC, PS5, PS4, Switch) avec deux éditions uniquement dématérialisé dont la standard à 49,99€.L'édition Deluxe (69,99€) ajoutera 2 robots, 2 armes, 3 pilotes, une pose de victoire, un artbook numérique et, OH SURPRISE, le pass de combat (le premier ?) car maintenant que ça c'est démocratisé, plus personne n'hésite à inclure ce délire F2P dans les jeux premium.On vous ajoute un nouveau petit trailer (en japonais).