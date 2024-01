The Transylvania Adventure of Simon Quest, l'hommage parodique à Castlevania II

Profitant comme d'autres du silence de Konami quant à l'avenir de sa franchise, la petite boîte Retrowave va nous offrir un pur trip-esque en annonçant, un titre en hommage/parodie (c'est leurs termes) au deuxième épisode NES, donc. C'est voulu oui.Et comme ce dernier, l'idée n'est pas de proposer un enchaînement de stages mais bien une certaine ouverture, village inclus, en allant cette fois encore plus loin dans la liberté d'exploration des zones comme des donjons, jusqu'à la possibilité en cherchant bien d'atteindre avant l'heure des secteurs avancés pouvant conduire du coup à une fin secrète. Nous aurons même des mini-jeux, de la pêche, du surf ou encore du memory.Prévu quelque part en 2025 sur tous les supports, le titre aura également un certain ton humoristique à commencer par son scénario : Simon Quest se rend en Transylvanie pour mettre fin aux agissements du comte Dracula mais découvre en arrivant que ce dernier a déjà été tué par son rival, un certain Stan Helsing. Bien deg de n'avoir servi à rien, Simon part en quête d'objets mythiques pour ressusciter le comte… afin de le re-tuer lui-même et obtenir la gloire.