Le trailer overview de Prince of Persia TLC

Bientôt une semaine après les Game Awards,nous revient déjà avec une présentation plus conséquente pour faire le tour de tout ce qu'il y a à savoir de ce nouvel épisode bien inédit (contrairement à un certain remake porté disparu).On rappelle que ça sortira le 18 janvier 2024 sur tous les supports, et que les curieux pourront commencer à le prendre en main une semaine auparavant (11 janvier) avec une démo jouable.