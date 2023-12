God of War Ragnarok : le DLC Valhalla se montre un peu plus juste avant son lancement

C'est aujourd'hui aux alentours de 18h00 quese mettra à jour pour accueillir gratuitement le nouveau mode « Valhalla » servant d'épilogue à l'histoire, bien que la narration devrait tenir sur un bout de papier vu les véritables prétentions derrière ce contenu : du pur rogue-lite.L'équipe en partie neuve pour l'occasion (le réalisateur de Ragnarok planche déjà sur toute autre chose) revient en attendant sur tout cela, avec cette vidéo offrant un peu plus de gameplay et quelques informations, notamment ces coffres au contenu forcément aléatoire et le coup de la difficulté paramétrable, loin d'être une constante dans le genre.