Des nouvelles de Metaphor : ReFantazio, qui va encore se faire attendre 1 an

Les Game Awards ont comme prévu permis de repartir avec des nouvelles de, la nouvelle licence d'Atlus produite par plusieurs responsables de la franchiseet pas que (on y trouve aussi duet).Le nouveau trailer dévoile quelques différences de gameplay avec la série phare de l'éditeur bien qu'on y retrouve une partie du HUD toujours aussi classe, de même que les instants plus posés de la vie de tous les jours. Patience quand même, ça n'arrivera pas avant fin 2024 sur PC et supports PlayStation comme Xbox.