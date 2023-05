Phantom Blade Zero : la nouvelle production chinoise à destination du PC et de la PlayStation 5

On pensait avoir des nouvelles de, mais le PlayStation Showcase fut plutôt l'occasion de mettre en avant une autre production chinoise, toujours attirante même si on attend toujours de prendre en main la majorité des titres annoncés.donc, qui n'est pas un Souls-like même si le héros s'appelle Soul, l'objectif étant de partir vers de l'action plus accessible (et plus spectaculaire) dans un jeu qui se découpera en de multiples cartes ouvertes au lieu d'un seul terrain de jeu gigantesque. Sur ce sujet, l'équipe préfère reconnaître ne pas avoir les ressources pour un pur open-world, ajoutant que plusieurs zones sont également une bonne chose pour offrir davantage de variétés. Et c'est bien vrai.A une date forcément non indiquée (PC, PlayStation 5), nous devrons partir en quête de vérité après la tentative d'assassinat à votre encontre suite à un crime que vous n'avez pas commis. Mais attention, les effets de la magie qui vous maintiennent miraculeusement en vie prendront fin au bout de 66 jours.