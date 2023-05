Forspoken se peaufine avant son extension

GOTY aux yeux de certains, moins pour d'autres,a quelque chose à dire en ce jour car c'est juste avant le lancement de l'extension scénarisé (ce 26 mai) que le titre accueille sa nouvelle mise à jour, plutôt sympa niveau améliorations au point de se dire qu'il est quand même assez dommage que tout cela n'arrive que maintenant :- Les compagnons félins aideront maintenant Frey à trouver des ressources.- Ajout d'un objet pour invoquer à des endroits clés des tempêtes et des ennemis puissants.- Mode de difficulté « Très difficile ».- Ajout d'un mini-dash lorsque vous êtes en l'air (avant comme arrière).- Ajout d'une puissante attaque de zone (mais bouffe la moitié de votre endurance).- Ajout d'un objet (très rare) pour ressusciter automatiquement Frey en plein combat.- Ajout d'une fonction de voyage rapide pour les boutiques de curiosité.- Meilleur gestion du rythme dans les dialogues auto entre Frey et son « compagnon ».- Meilleur rythme dans les premiers chapitres (fondus et transitions plus rapides).- Ajout d'options pour la vitesse de la caméra.- Possibilité de switcher plus rapidement entre deux sorts.