Une rapide petite vidéo pour vous signaler tout aussi vite que le premier DLC scénarisé dearrivera pour cet été comme vient de l'annoncer son développeur, qui par ce teasing s'amuse à singer les codes de(mer & ciel), sans que l'on en sache plus pour le moment.Le DLC est inclus dans les éditions GOLD et Premium de ce FPS dont on ne connaît pas les ventes, mais c'est apparemment considéré comme un succès. C'est l'essentiel.