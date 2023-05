Double Dragon annonce son retour

C'est dans les vieux pots qu'on peut faire des trucs sympas, et c'est 6 ans avec(lui même incarnant un retour de très longue date) que la franchise va revenir… mais pas chez Arc System Works qui a prêté les droits à Modus Games, avec Secret Base aux commandes. Les mecs desi vous connaissez (non ?).Bon niveau design, on va vous laisser juger et pour le reste, avec la particularité d'avoir droit à un système de montée en puissance : les attaques de zone peuvent rehausser votre jauge de santé, et les KO spécial offrent de la thune, à dépenser dans une boutique pour améliorer chacun de vos combattants. Notez que perdre en plein milieu d'un niveau vous offrira un choix : opter pour un Continue (si vous avez assez de pognon) ou convertir votre argent dans des jetons pour débloquer des persos ou des bonus pour les prochaines parties.Prévu pour cet été sur absolument tous les supports,offrira plusieurs modes de difficulté, un mode 1 crédit, des bonus à débloquer et bien entendu de la coop… mais uniquement en local dans un premier temps (le online arrivera plus tard en MAJ gratuite).