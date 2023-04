Redfall : la présentation de Layla

Nous sommes à moins d'un mois du lancement deet Arkane s'associe à IGN pour nous livrer d'ici-là une petite présentation de chacun des 4 protagonistes avec pour commencer Layla, de base étudiante et qui par gros soucis financiers a décidé de se porter volontaire pour un essai médical en laboratoire. Un essai foiré mais qui a conduit à l'obtention de pouvoirs télékinétiques : pourquoi se plaindre ?Sortie prévue pour le 2 mai sur PC et Xbox Series (Day One dans le Game Pass), en souhaitant que le verdict final confirmera la qualité des premiers retours.