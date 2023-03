En attendant le 6, voici Persona 5 : The Phantom X

Le peuple réclame l'annonce de(on rappellera que le précédent va bientôt fêter ses 7 ans, oui déjà), mais SEGA veut continuer à sur-exploiter le cru existant avec l'annonce dequi va réutiliser toute l'essence de l'original, mais changera tout de même les protagonistes et bien évidemment les donjons.De quoi filer une petite goutte de bave aux fans qui considèrent n'en avoir jamais assez, mais qui pourtant marqueront un temps d'arrêt devant le plus important : c'est du F2P (et on imagine les micro-transactions facilement vu la licence), uniquement destiné au marché chinois pour le moment, et exclusivement sur mobile même s'il y aurait espoir d'une version PC selon les termes du prochain playtest.