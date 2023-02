Witchfire, c'est des guns, et surtout de la magie

Dans, le rogue-FPS des mecs de The Astronauts (, et les anciens de), il y aura forcément des guns mais comme on nous l'explique dans cette nouvelle vidéo, la puissance de votre équipement viendra surtout de la magie liée que seuls les sorciers pourront exploiter.Un exemple simple ? Prenez un gun standard, videz votre chargeur contre les opposants, et découvrez que chaque tir critique (dans la tête par exemple) vous octroiera autant de balles surpuissantes après le rechargement.On retourne attendre son arrivée, dans un premier temps en accès anticipé sur l'Epic Games Store (« bientôt »).