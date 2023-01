The Day Before de nouveau reporté

Moins joli que les premières vidéos un peu bullshit mais néanmoins objet de curiosité pour les amateurs de survie en coopération,vient de se prendre un nouveau report (il était prévu le 1er mars, d'abord sur PC et plus tard sur PlayStation et Xbox Series)… pour une raison très inattendue.Dans un communiqué, le studio fait savoir que la page Steam du jeu a été bloquée pour droits d'auteur, et pour cause : le 19 janvier dernier, l'équipe a découvert que le marque « The Day Before » avait déjà été déposée aux USA.Un quiproquo à régler (soit un rachat des droits, soit changer le titre) et certains se demanderont si ce petit couac justifie réellement un report de la diffusion du nouveau trailer… et une date de lancement désormais fixée au 10 novembre 2023.