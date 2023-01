KOF XV : la Saison 2 se dévoile

SNK commence à dérouler les plans de la Saison 2 dedont le Pass dédiée sera fait de 6 nouveaux personnages à commencer par Shingo Yabuki le 17 janvier, suivi de Kim Kaphwan au printemps, puis Sylvie Paula Paula et Najd dans le courant de l'été. Les deux derniers, encore non dévoilés, monteront sur le ring en toute fin d'année.L'éditeur ajoute à cela qu'un rééquilibrage sera également proposé le 17 janvier en plus de nouvelles musiques, et que la bêta ouverte pour le total cross-play aura lieu pour le printemps.