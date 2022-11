Gran Turismo 7 : la MAJ du 24 novembre, et du boost de crédits pour les 25 ans

Ce 24 novembre, demain donc, sortira la nouvelle MAJ de contenu GRATUIT pouravec une fois de plus trois nouveaux bolides que l'on vous laissera découvrir dans la vidéo ci-dessous, sans oublier le tracés « Michelin Raceway Road Atlanta » pour agrémenter toujours plus le catalogue de ce nouveau cru qui continue de se vendre, de manière imposée ou non.Mais ce n'est pas tout car à un mois pile des 25 ans de la franchise, on nous donne un petit boost de crédits en fonction des modes, du 24 novembre au 5 décembre :- Courses quotidiennes : crédits x5- Courses contre la montre en ligne : crédits x2- Course aux points : crédits x10