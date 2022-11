Pokemon Ecarlate et Violet : gros trailer à J-3

Encore trois jours avant de voir débarquer ce qui sera assurément l'un des plus gros succès de l'année sur Switch, et même toutes consoles confondues, car c'est ce 18 novembre que débarqueradont voici le gros trailer overview US (FR normalement disponible dans la journée).Entre nouvelles bestioles, système de monture et délire de Téracristalisation, ce nouvel épisode a déjà au moins l'assurance de vouloir pousser la franchise dans une nouvelle ère avec un véritable monde ouvert, et votre serviteur retourne de son coté poncer cette expérience dont le compte-rendu arrivera dans les prochains jours.