Cuphead : version boîte (datée) et collector

L'éditeur iam8bit annonce (enfin) que la version boîte dedébarquera le 6 décembre prochain (PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch), incluant dans son édition standard quelques goodies dont 6 cartes à collectionner.Si vous avez trop d'argent sur votre compte en banque, vous pourrez également vous rendrepour précommander l'édition collector à 199$ qui offrira la même chose, avec en complément une box bien classe, une « vraie » marionnette et une « vraie » boîte à musique. Bien entendu, éditions standard comme collector n'oublient pas la présence de l'extension.