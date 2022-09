Le remaster de Project Zero 4 confirmé

Même s'il s'agit d'un nouveau « portage HD », les fans attendaient l'annonce du remaster depour la bonne et simple raison que ce quatrième épisode est le seul de la franchise à n'être jamais sorti sur Japon (à la base sur Wii).Comme le cinquième, il sortira sur PC, PlayStation, Xbox (cross-gen) et Nintendo Switch, avec un léger boost technique, quelques textures refaites, de nouveaux costumes et un mode photo. Le lancement aura lieu début 2023.