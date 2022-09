Goldeneye 007 HD enfin officialisé

Il était temps ! Après des années d'attente due à un véritable bordel au niveau des droits de la licence et du jeu lui-même,va enfin revenir avec un accord passé entre Microsoft et Nintendo, permettant l'arrivée de ce FPS au-delà du culte sur PC, Xbox Series, Xbox One et Nintendo Switch.Pas de date hormis un « bientôt », mais on notera que le titre sera intégré au Game Pass mais aussi au service NSO+, avec du online dans tous les cas, et de la résolution 4K sur les supports hors Switch.