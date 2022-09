Mobile : Mario Kart Tour devient le deuxième plus gros succès de Nintendo

Alors qu'il mettra fin le 5 octobre à son système de gacha, remplacé par une boutique traditionnelle,peut se féliciter d'avoir réussi à faire son petit trou au fil des années : selon Sensor Tower, cette version mobile a généré 293 millions de dollars, devenant le deuxième jeu le plus populaire de Nintendo sur ce marché, juste devant les 287 millions d'La queue du classement est constituée deet ses 168 millions sans jamais avoir pu atteindre l'Europe, les 88 millions de, et enfin l'oubliéà seulement 14 millions.Aux dernières nouvelles, Nintendo semble de moins en moins intéressé par le mobile vu l'absence d'annonce (on se souviendra des rumeurs lointaines sur un Zelda) et surtout le manque de succès notable, le seul poids lourd ayant étéet son milliard de dollars en revenus.