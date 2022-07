Le mignon ONI arrive sur PC et PlayStation

Dévoilé en fin d'année dernière, la curiosité japonaiseest toujours assuré de sortir cette année, mais on sait désormais que les supports concernés seront le PC, PlayStation 5 et la PlayStation 4.Un titre signé par l'ancien illustrateur de Mistwalker (et), ayant décidé de fonder son propre studio avec donc ce premier projet qui a attiré coté mécènes le producteur de, et le porte-feuille de la Shueisha.Dans les grandes lignes, on jouera donc Kuuta, un petit démon qui s'est fait déboîter la tronche par un humain (Momotaro, en fait un démon déguisé en humain), et qui compte donc prendre sa revanche en souhaitant accomplir, accompagné de son énorme sac à dos, toutes les épreuves de l'île Kisejima.