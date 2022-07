Star Ocean : The Divine Force fait la présentation de Raymond et Laeticia

proposera six personnages jouables et Square Enix débute les présentations de chacun avec des trailers dédiés, ici pour les deux principaux représentants de l'histoire que son Raymond Lawrence et Laeticia Aucérius, l'occasion d'entendre le doublage US, et surtout constater à quel point la synchro labiale est désastreuse mais pas d'inquiétude : la VO sera bien présente.Sortie prévue le 27 octobre 2022 sur PC, PlayStation et Xbox en cross-gen.