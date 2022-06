Games with Gold : le programme de juillet

On le dit depuis bien longtemps et la mise en ligne du programme Games With Gold pour le mois de juillet ne vient pas inverser la tendance : le Game Pass ayant la priorité, ce service (à l'intérêt de plus en plus relatif vu la politique de Microsoft) continue d'accueillir des miettes qui feront éventuellement l'objet de curiosité pour ceux qui s'ennuient.Du 1er au 31 juillet :(Xbox One)Du 15 juillet au 16 août :(Xbox One)Du 1er au 15 juillet :(Xbox 360)Du 16 au 31 juillet :(Xbox 360)