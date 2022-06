Des nouvelles de A Plague Tale : Requiem

On attend encore la grosse présentation de gameplay pourmais le showcase Xbox a au moins permis de repartir avec un trailer tout frais, pour une expérience annoncée comme plus profonde que le premier épisode en terme de gameplay.Toujours pas de date précise, mais sa sortie reste signée pour 2022 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series (également sur Switch en Cloud), sans oublier une proposition Day One dans le Game Pass.