Environ 15 ans après son annulation, le Half Life d'Arkane dévoile son gameplay

Alors que la Terre entière (à peu près) se demande sia encore une chance de naître, et dans une moindre mesure sifera partie de la gamme PSVR2, la chaîne de documentaire Noclip nous dévoile près d'une heure de gameplay sur le projet «».Pour la culture, si vous n'étiez pas au courant,était le fruit d'un partenariat entre Valve et Arkane (qui ont pondu ensuiteet), censé être en quelque sorteavec sa propre histoire indépendante, avant que l'éditeur ne mette le projet à la corbeille, tout comme l'Episode 3 d'ailleurs.Les extraits ci-dessous sont tirés d'une version en fin de développement (tout n'est pas finalisé, même coté animations), gardés depuis le temps en interne car n'ayant que pour but d'être montré à Valve pour indiquer la progression du chantier.