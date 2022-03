Et soudain, Aurora de Child of Light fait son retour en guest dans Bloodstained

On n'est plus surpris devant les collaborations diverses et variées (vous connaissez?) mais avouons qu'on ne pouvait s'attendre à ce que Aurora deressorte de sa tanière pour débarquer prochainement dansen temps que personnage gratuit, et ce le 31 mars 2022 sur tous les supports, sauf Switch (« plus tard »).De quoi espérer l'annonce de