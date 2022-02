Après Wii Sports, place à Switch Sports

Nous n'avons pas eu de confirmation pour une suite de(mais ça va probablement arriver), Nintendo ayant préféré annoncer le simplement nommé, donc en fait une sorte de suite à la gammeavec tout ce qu'il faut de mouvements via la gyroscopie pour s'amuser en perdant des calories.Six sports seront présents au lancement le 29 avril (tennis, badminton, volleyball, escrime, football et bien entendu le bowling) avec déjà la garantie d'un suivi, notamment l'ajout du golf en fin d'année via une MAJ gratuite. Qui plus est, outre le local, le titre sera jouable à deux en ligne et les abonnés NSO pourront s'inscrire sur leurs consoles dès le 15 février pour une phase test du 18 au 20 du même mois.