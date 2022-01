[Rumeur] Ghostwire : Tokyo pour le 24 mars ?

Deuxième (et dernière) exclusivité temporaire de Bethesda pour Sony,était officiellement signé pour ce printemps 2022, et ça pourrait être plus exactement dès le début de la saison : le PlayStation Store a mis à jour la page du jeu pour indiquer un lancement le 24 mars, avant de retirer l'information.On attendra donc encore un peu pour une confirmation officielle, ainsi qu'une nouvelle présentation pour ce titre assez particulier en apparence, prévu sur PC et PlayStation 5 dans un premier temps.