Avec l'action-RPG Lies of P, les coréens de Round8 veulent se la jouer FromSoftware

On parle beaucoup de productions chinoises prêtes à implémenter le marché, mais on n'oubliera pas que coté Asie (et en dehors du Japon bien évidemment), il y a aussi la Corée du Sud qui aujourd'hui refait parler d'elle avec, un titre qui sent clairement le FromSoftware avec comme grande originalité tout de même d'être une réadaptation bien dark de « Pinocchio » : c'est d'ailleurs lui que l'on incarne.Une bande-annonce vient offrir les intentions en terme de gameplay, avec davantage d'informations d'ici la fin du mois, et le besoin si intéressé de prendre son mal en patience : ça arrivera au mieux en 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.