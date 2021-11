Star Ocean 6 montre un peu de ses décors

Ce n'est pas grand-chose après la première bande-annonce, mais Square Enix a tout de même voulu en rajouter une petite couche sur sonavec un simple trailer pour mettre en avant quelques uns des environnements de la planète Aster IV, à visiter avec une liberté bien plus grande que le reste de la série au point de lui donner des allures deLe lancement tombera courant 2022 sur PC, PlayStation et Xbox (encore du cross-gen), et le peuple continue de croiser les doigts pour un frame-rate plus « doux » que sur la première présentation, surtout sur les deux consoles de nouvelle génération (et le PC évidemment).