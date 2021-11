Deux autres vidéos ''Coulisses'' sur Gran Turismo 7, dont le mode photo

Kazunori Yamauchi continue ses micro-vidéos « Coulisses de développement » autour deoù l'on va cette fois parler dans les deux cas du visuel, d'abord avec le mode photo qui reprendra les aspects deévidemment de manière plus poussée, mais aussi le simple fait de pouvoir customiser l'aspect de ses nombreux bolides (plus de 400 à obtenir au lancement on rappelle).Sortie toujours prévue le 4 mars 2022 sur PlayStation 5 et PlayStation 4.