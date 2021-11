[RAPPEL] Gameplay Elden Ring à 14h45

Comme nous vous le disions à l'instant, c'est aujourd'hui à 14h45 via le livre ci-dessous que Bandai Namco et FromSoftware vont révéler au public 15 minutes de gameplay pour le très attendu(ainsi qu'une édition collector visiblement), et ce juste avant la phase de bêta fermée pour les concernés qui ont obtenu une clé pour les dates suivantes :Phase 1 : 12 novembre (Midi à 15h00)Phase 2 : 13 novembre (4 à 7h du matin)Phase 3 : 13 novembre (20 à 23h)Phase 4 : 14 novembre (Midi à 15h00)Phase 5 : 15 novembre (4 à 7h du matin)Le jeu complet, récemment reporté, arrivera le 25 février 2022.