Vampire The Masquerade - Bloodlines 2 : face à la polémique, Paradox fait marche-arrière
Véritable arlésienne, Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2 a beau être attendu par un paquet de fans, ces derniers ont bien su gueuler devant la dernière annonce en date de Paradox : alors que le jeu est attendu depuis des années, l'éditeur a fait savoir il y a quelques jours que sur les 6 clans disponibles, 2 seraient réservés à du contenu payant… dès le lancement, et à 30€ !
La goutte de trop et face au tollé, Paradox a très vite annoncé que le prix serait modifié, avant de craquer aujourd'hui : les deux clans seront inclus dans le jeu de base, sans le moindre surcoût. Voilà !
Bon après ça n'empêchera pas des DLC comme vous pouvez le voir ci-dessous.
Edition de base (59,99€) :
- Le jeu donc, avec tous les clans !
Edition Deluxe (69,99€) :
- Ajoute un pack de décorations pour décorer votre appartement.
Edition Premium (89,99€) :
- Ajoute le Pass (3 extensions à venir)
Notons que la version physique Premium (au même prix) ajoute un Steelbook, un pack de 5 cartes et un journal sur le lore de cette suite.
Certains ont la décence de vous laisser prévenir 1 mois avant de vous arnaquer
Un moment on est pas des fdp, faut qu’on se réveille les gars, les mecs nous assassinent à coup de DLC, de contenu amputé volontairement sur le jeu pour le revendre à des prix exorbitants.
Mais jusqu’à quand en fait?