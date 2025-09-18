Vampire The Masquerade - Bloodlines 2 : face à la polémique, Paradox fait marche-arrière

Véritable arlésienne,a beau être attendu par un paquet de fans, ces derniers ont bien su gueuler devant la dernière annonce en date de Paradox : alors que le jeu est attendu depuis des années, l'éditeur a fait savoir il y a quelques jours que sur les 6 clans disponibles, 2 seraient réservés à du contenu payant… dès le lancement, et à 30€ !La goutte de trop et face au tollé, Paradox a très vite annoncé que le prix serait modifié, avant de craquer aujourd'hui : les deux clans seront inclus dans le jeu de base, sans le moindre surcoût. Voilà !Bon après ça n'empêchera pas des DLC comme vous pouvez le voir ci-dessous.Edition de base (59,99€) :- Le jeu donc, avec tous les clans !Edition Deluxe (69,99€) :- Ajoute un pack de décorations pour décorer votre appartement.Edition Premium (89,99€) :- Ajoute le Pass (3 extensions à venir)Notons que la version physique Premium (au même prix) ajoute un Steelbook, un pack de 5 cartes et un journal sur le lore de cette suite.