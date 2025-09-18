recherche
Vampire The Masquerade - Bloodlines 2 : face à la polémique, Paradox fait marche-arrière
Véritable arlésienne, Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2 a beau être attendu par un paquet de fans, ces derniers ont bien su gueuler devant la dernière annonce en date de Paradox : alors que le jeu est attendu depuis des années, l'éditeur a fait savoir il y a quelques jours que sur les 6 clans disponibles, 2 seraient réservés à du contenu payant… dès le lancement, et à 30€ !

La goutte de trop et face au tollé, Paradox a très vite annoncé que le prix serait modifié, avant de craquer aujourd'hui : les deux clans seront inclus dans le jeu de base, sans le moindre surcoût. Voilà !

Bon après ça n'empêchera pas des DLC comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Edition de base (59,99€) :
- Le jeu donc, avec tous les clans !

Edition Deluxe (69,99€) :
- Ajoute un pack de décorations pour décorer votre appartement.

Edition Premium (89,99€) :
- Ajoute le Pass (3 extensions à venir)

Notons que la version physique Premium (au même prix) ajoute un Steelbook, un pack de 5 cartes et un journal sur le lore de cette suite.

publié le 18/09/2025 à 12:02 par Gamekyo
commentaires (9)
altendorf publié le 18/09/2025 à 13:05
Encore heureux, c'était un choix honteux.
spartan1985 publié le 18/09/2025 à 13:16
C'est le titre que j'attends le plus depuis son annonce, et malgré son développement chaotique, je continue de croire que ce sera un excellent jeu. Je ne l'aurais pas pris (en tout cas pas neuf) si ils n'étaient pas revenus sur leurs décisions, les joueurs ont été assez patients, abusé d'avoir envisagé que leur en glisser une allez être accepté.
osiris67 publié le 18/09/2025 à 13:20
Ils trouveront une autre arnaque.
zoske publié le 18/09/2025 à 13:34
Ils ont voulu faire une Bananza
akinen publié le 18/09/2025 à 13:35
Les DLC payant non cosmétiques le jour de sortie sur un jeu solo, c'est priceless

Certains ont la décence de vous laisser prévenir 1 mois avant de vous arnaquer
altendorf publié le 18/09/2025 à 13:41
osiris67 C'est déjà le cas avec les DLC qui remplacent les clans qui devaient être optionnels. Sans doute du contenu cut qui a été remis à la dernière minute.
churos45 publié le 18/09/2025 à 13:57
Heureusement que les joueurs râlent hein. Certains devraient en prendre de la graine
alozius publié le 18/09/2025 à 16:37
Mais les gars du business du monde du jeu vidéo sont en train de peter un cable!!! Entre ça et Nintendo, les gars sont clairement en train de nous baiser en pleine face. Pour la peine moi qui comptait prendre le jeu day one, ça sera sans moi et en plus de ça je me ferai un malin plaisir de le faire de façon pas très légale.
Un moment on est pas des fdp, faut qu’on se réveille les gars, les mecs nous assassinent à coup de DLC, de contenu amputé volontairement sur le jeu pour le revendre à des prix exorbitants.
Mais jusqu’à quand en fait?
stardustx publié le 18/09/2025 à 19:06
Ils auraient du demander à nintendo d'éditer leur jeu en exclu sur switch 2, ils auraient eu une armée de fans décérébrés pour embrouiller tous ceux qui oseraient protester contre leurs pratiques douteuses
