Deux persos de plus pour Marvel Cosmic Invasion
On a des nouvelles du très attirant Marvel Cosmic Invasion avec la confirmation de deux nouveaux personnages : Black Panther et Ghost Rider. Cette adaptation à la sauce beat'em all bien à l'ancienne proposera un casting de 15 combattants, et en reste donc 2 à nous dévoiler prochainement.

Signé par l'équipe de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, le titre sortira d'ici la fin d'année sur tous les supports, et sera bien entendu jouable en coop. Si vous êtes solo, vous devrez sélectionner deux persos et pourrait switcher à loisir pour agrémenter vos combos.

publié le 18/09/2025 à 11:51 par Gamekyo
commentaires (8)
negan publié le 18/09/2025 à 11:54
J'ai hâte
mattewlogan publié le 18/09/2025 à 11:56
J’ai trop hâte, qu’est-ce qu’il a l’air sympa !
skk publié le 18/09/2025 à 11:58
En espérant qu'il soit mieux que l'ultra répétitif Tmnt.
fyrefly publié le 18/09/2025 à 14:31
cosmic ghost rider alias le punisher
fyrefly publié le 18/09/2025 à 14:32
c'est pas ghost rider mais "COSMIC GR" c'est frank castle et non johnny blaze je dis ça comme ça , c'est subtil mais il y a une diff
thelastone publié le 18/09/2025 à 18:12
La date
shambala93 publié le 18/09/2025 à 18:31
J’ai hâte même si j’aurais préféré un DC. !
jaysennnin publié le 18/09/2025 à 18:40
skk il a l'air plus varié en tout cas
