Deux persos de plus pour Marvel Cosmic Invasion

On a des nouvelles du très attirant Marvel Cosmic Invasion avec la confirmation de deux nouveaux personnages : Black Panther et Ghost Rider. Cette adaptation à la sauce beat'em all bien à l'ancienne proposera un casting de 15 combattants, et en reste donc 2 à nous dévoiler prochainement.
Signé par l'équipe de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, le titre sortira d'ici la fin d'année sur tous les supports, et sera bien entendu jouable en coop. Si vous êtes solo, vous devrez sélectionner deux persos et pourrait switcher à loisir pour agrémenter vos combos.