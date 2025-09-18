Deux persos de plus pour Marvel Cosmic Invasion

On a des nouvelles du très attirantavec la confirmation de deux nouveaux personnages : Black Panther et Ghost Rider. Cette adaptation à la sauce beat'em all bien à l'ancienne proposera un casting de 15 combattants, et en reste donc 2 à nous dévoiler prochainement.Signé par l'équipe de, le titre sortira d'ici la fin d'année sur tous les supports, et sera bien entendu jouable en coop. Si vous êtes solo, vous devrez sélectionner deux persos et pourrait switcher à loisir pour agrémenter vos combos.