Super Mario Galaxy 1+2 : le trailer Overview

Aux retardataires qui ont échappé d'une façon ou d'une autre à l'époque Wii, Nintendo nous propose un trailer overview de sa compilation Super Mario Galaxy 1+2, prévu ce 2 octobre sur Nintendo Switch (1080p) et avec upgrade gratuite sur Switch 2 (4K).
Pour le reste, pas grand-chose à dire à part de menus bonus (Assist Mode, Soundrack Mode et un Storybook) et le simple fait qu'on garde là deux énormes monuments du genre. Il faudra néanmoins faire avec un prix balaise de 79,99€ en boîte (ou 39,99€ à l'unité sur l'eShop).
A ce prix là pas grand monde va acheter, a 20€ le jeu, 30 ou 40€ les 2, ils se vendraient certainement comme des petits pains.
J'attendrai éventuellement les soldes, a -50% mini.
Après on reste néanmoins sur un remaster mineur voir de l'émulation
Et malheureusement les prix des jeux Nintendo qui ne baissent pas ou très peu et aussi la disparition de la gamme "Nintendo Selects"
Heureusement qu'il est trouvable à 52 euros en boîte, ça adoucit la facture. Comme je l'ai déjà dit, si seulement ils avaient fait une refonte graphique avec le hardware Switch 2, le prix aurait pu éventuellement se justifier.
Là, le prix max aurait dû être de 50 euros donc trouvable à 35 euros chez Leclerc and co. Je parle même pas du prix du démat qui est totalement abusé.
Je les prendrais quand même en physique parce que j'ai adoré G1 et jamais fait le 2 dans mes souvenirs. Mais putain faut vraiment qu'ils se calment niveau prix Nintendo
shinz0 le jeu a pris 10€ alors que c'est une compilation sur Switch. Ils ont appliqué la taxe S2. Il aurait du etre à 60€ et donc trouvable dans le commerce au meme prix que tous les autres jeux Nintendo sur Switch (en moyenne autour des 45€).
51love y aura pas de promo, comme d'hab avec les jeux Nintendo. Le meilleur moyen de le choper à bon prix c'est LBC. Le jeu n'étant pas limité comme la compilation AS, y en aura à la pelle autour de 30€ d'ici quelques semaines.
Une arnaque reste une arnaque.
Ca aurait du être une compile des 2 jeux a 50 balles l ensemble , avec des ajouts par dizaines et des grosses améliorations graphiques !
Les joueurs Switch 1 se prenne une "taxe Switch 2"
pourquoi nintendo est devenue ultra agressif niveau prix ( jeux .. accessoire ....) contrairement a la game cube
Je sens que le prochain Mario 3D Switch 2 va être à 90€ prix conseillé en physique
En tout cas, la maniabilité à la manette Xbox doit être bien merdique sans compter les problèmes liés à l'émulation: https://www.reddit.com/r/DolphinEmulator/comments/1ex0lp6/having_issues_with_super_mario_galaxy_audio/?tl=fr
https://www.reddit.com/r/DolphinEmulator/comments/1lust78/guys_super_mario_galaxy_2_wont_start_on_my/
Il y a différentes offres qui trainent pour l'avoir à bon prix https://editioncollector.fr/collectors/super-mario-galaxy-super-mario-galaxy-2-switch je l'ai eu à 59,99 avec 10€ de réduction et un porte clé, ça va, c'est pas la mort encore.
Une autre époque
C'était pour la sortie de mario kart 8 en mai, pardon.
Mais sur le principe c'était beau.
Le retro gaming ce n'est PAS l'émulation https://www.analogue.co/mega-sg
C'est comme si on me demandais: tu préfère jouer à la PS3 (qui est difficile à émuler) sur un émulateur 4K ou sur le matériel d'origine (PS3 + TV Bravia Full HD 3D et son Home Cinéma qui l'accompagnent).
Mais sans hésitation je prend le matériel d'origine, que j'ai toujours Ca a beaucoup plus de valeur que tous les émulateurs.
Quand les jeux ressortaient en boite à 30 euros...
Maintenant un jeu Nintendo c'est le prix de lancement à vie avec juste des promos eshops de temps en temps où ça baisse de 20% max
maisnon oui je me souviens aussi du code pour télécharger un jeu parmi une liste assez fournie. J'avais pris le remaster de Zelda WW.
Bon qui s'étonne pas du bashing la dessus, heureusement que le prochain mario exclusif switch 2 sera mieux recu si il est réussie, car là, c'est une arnaque.
Pour deux jeux de 30h chacun à 97 meta, je pense que ça reste acceptable.
Les jeux Xbox étaient à 89€ (prix ajusté) et les jeux PS2 à 92€ (prix ajusté).
sources.
Le vrai problème actuellement sur NS2, c'est la taxe cartouche.
Tu le sais, le mec est un puit sans fond...
Difficile d'atteindre un tel niveau de bêtises sur presque toutes ses interventions.
verseb : oui c'est bien 69€90 en boîte, mais bon on est pas à une approximation près dans les news du site, la dernière que j'ai vu étant que le virtual boy "ferait son retour sur Switch 2" alors que c'est dispo sur la 1 aussi....
Odyssey était très loin de les égaler hélas.
Heureusement que je l'ai eu a 45€ +10€ en CC grace a ma carte fnac et mon bon anniversaire sinon je l'aurai pas pris :/
Surtout que même si je referai MG c'est surtout pour le 2 que j'ai jamais eu que je l'ai pris.
Je dois avouer que je rejoins les détracteurs pour ce genre de choix pas terribles (ça, le dlc de Pokemon, et l'absence d'info sur un éventuel suivi pour MKW pour justifier son prix... mais je sens que ça sera payant...)
Perso, j'ai préco chez Cultura.
Pourtant dans le milieu de la vidéothèque quand un titre est réédité sur un nouveau support, c'est d'autant plus vrai avec les films antérieurs aux années 2000, le tarif c'est plein pot avec ou sans bonus, avec ou sans nouveau master.
Maintenant lorsqu'on dit que les jeux Nintendo vieillissent très bien, le prix est peut-être en conséquence aussi ?
sonilka
LBC où tu trouves 460 annonces pour Mario 3D All-Stars : le prix minimum affiché est de 70 € pour un produit d'occasion.
C'est fou de mentir, même à Micromania il est à 69
Ailleurs 51-55