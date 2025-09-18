Super Mario Galaxy 1+2 : le trailer Overview

Aux retardataires qui ont échappé d'une façon ou d'une autre à l'époque Wii, Nintendo nous propose un trailer overview de sa compilation, prévu ce 2 octobre sur Nintendo Switch (1080p) et avec upgrade gratuite sur Switch 2 (4K).Pour le reste, pas grand-chose à dire à part de menus bonus (Assist Mode, Soundrack Mode et un Storybook) et le simple fait qu'on garde là deux énormes monuments du genre. Il faudra néanmoins faire avec un prix balaise de 79,99€ en boîte (ou 39,99€ à l'unité sur l'eShop).