recherche
News / Blogs
Super Mario Galaxy 1+2 : le trailer Overview
Aux retardataires qui ont échappé d'une façon ou d'une autre à l'époque Wii, Nintendo nous propose un trailer overview de sa compilation Super Mario Galaxy 1+2, prévu ce 2 octobre sur Nintendo Switch (1080p) et avec upgrade gratuite sur Switch 2 (4K).

Pour le reste, pas grand-chose à dire à part de menus bonus (Assist Mode, Soundrack Mode et un Storybook) et le simple fait qu'on garde là deux énormes monuments du genre. Il faudra néanmoins faire avec un prix balaise de 79,99€ en boîte (ou 39,99€ à l'unité sur l'eShop).

6
Qui a aimé ?
shinz0, rocan, kevinmccallisterrr, destati, archesstat, link49
publié le 18/09/2025 à 07:30 par Gamekyo
commentaires (50)
maisnon publié le 18/09/2025 à 07:36
Mouais.
taiko publié le 18/09/2025 à 07:38
Honteux
bennj publié le 18/09/2025 à 07:41
L'annonce m'a fait réinstaller la version Dolphin en 4K avec les mods pour améliorer l'interface et y jouer avec une manette classique Hors de question de payer 80 € pour ca les mecs ont fumé de la tête.

Mario Galaxy : https://youtu.be/pWHN4QZ9-JM
Mario Galaxy 2 : https://youtu.be/VQtyxUYdTQo
51love publié le 18/09/2025 à 07:45
On s'en doutait mais on sait pourquoi ils ont été si agressif avec les emulateurs ces dernières années

A ce prix là pas grand monde va acheter, a 20€ le jeu, 30 ou 40€ les 2, ils se vendraient certainement comme des petits pains.

J'attendrai éventuellement les soldes, a -50% mini.
shinz0 publié le 18/09/2025 à 07:49
Sans vouloir donner des excuses tarifs à Nintendo c'est surtout la propriété intellectuel de Mario qui a été revu à la hausse au fil des années

Après on reste néanmoins sur un remaster mineur voir de l'émulation

Et malheureusement les prix des jeux Nintendo qui ne baissent pas ou très peu et aussi la disparition de la gamme "Nintendo Selects"
verseb publié le 18/09/2025 à 07:55
69,99 en boîte plutôt non ?
Heureusement qu'il est trouvable à 52 euros en boîte, ça adoucit la facture. Comme je l'ai déjà dit, si seulement ils avaient fait une refonte graphique avec le hardware Switch 2, le prix aurait pu éventuellement se justifier.
Là, le prix max aurait dû être de 50 euros donc trouvable à 35 euros chez Leclerc and co. Je parle même pas du prix du démat qui est totalement abusé.
Je les prendrais quand même en physique parce que j'ai adoré G1 et jamais fait le 2 dans mes souvenirs. Mais putain faut vraiment qu'ils se calment niveau prix Nintendo
giru publié le 18/09/2025 à 08:02
Une bonne occasion de refaire Mario Galaxy 2
thelastone publié le 18/09/2025 à 08:03
mattewlogan publié le 18/09/2025 à 08:08
Je prends
sonilka publié le 18/09/2025 à 08:18
Dire que Nintendo aurait pu proposer un vrai remaster de SMG2 à l'instar de MP. Branleurs.

shinz0 le jeu a pris 10€ alors que c'est une compilation sur Switch. Ils ont appliqué la taxe S2. Il aurait du etre à 60€ et donc trouvable dans le commerce au meme prix que tous les autres jeux Nintendo sur Switch (en moyenne autour des 45€).

51love y aura pas de promo, comme d'hab avec les jeux Nintendo. Le meilleur moyen de le choper à bon prix c'est LBC. Le jeu n'étant pas limité comme la compilation AS, y en aura à la pelle autour de 30€ d'ici quelques semaines.
choroq publié le 18/09/2025 à 08:18
donkey bonanza, ok, mais là non, j'ai encore la wii de toute façon.
supasaiyajin publié le 18/09/2025 à 08:22
Zéro effort de Nintendo, un remaster franchement honteux.
taiko publié le 18/09/2025 à 08:22
shinz0 t'as écouté les share player pour sortir le coût de la propriété intellectuelle non? ????
Une arnaque reste une arnaque.
drybowser publié le 18/09/2025 à 08:23
C'est tellement insultant sérieux !
Ca aurait du être une compile des 2 jeux a 50 balles l ensemble , avec des ajouts par dizaines et des grosses améliorations graphiques !
shinz0 publié le 18/09/2025 à 08:24
sonilka on est d'accord ça devrait être un tarif jeu Switch 1
Les joueurs Switch 1 se prenne une "taxe Switch 2"
taiko publié le 18/09/2025 à 08:24
sonilka un jeu wii, pas switch.
midomashakil publié le 18/09/2025 à 08:24
petite question
pourquoi nintendo est devenue ultra agressif niveau prix ( jeux .. accessoire ....) contrairement a la game cube
shinz0 publié le 18/09/2025 à 08:27
taiko oui j'ai écouté les Share Player et effectivement ça reste une excuse injustifiée cette histoire de propriété intellectuelle

Je sens que le prochain Mario 3D Switch 2 va être à 90€ prix conseillé en physique
sonilka publié le 18/09/2025 à 08:28
midomashakil le succès. Le GC c'est péniblement 22M de ventes, la Switch c'est pas loin de 150M. Sur WiiU aussi ils montraient patte blanche. Ceux ayant été de l'aventure se souviennent encore du prix du DLC de MK8. Que cette époque semble loin.
niflheim publié le 18/09/2025 à 08:28
bennj c'est du vol tout simplement et t'es tout fier d'afficher ton vol devant les honnêtes gens qui paient, avec ton émulateur à la con, t'as vraiment pas honte !

En tout cas, la maniabilité à la manette Xbox doit être bien merdique sans compter les problèmes liés à l'émulation: https://www.reddit.com/r/DolphinEmulator/comments/1ex0lp6/having_issues_with_super_mario_galaxy_audio/?tl=fr


https://www.reddit.com/r/DolphinEmulator/comments/1lust78/guys_super_mario_galaxy_2_wont_start_on_my/




Il y a différentes offres qui trainent pour l'avoir à bon prix https://editioncollector.fr/collectors/super-mario-galaxy-super-mario-galaxy-2-switch je l'ai eu à 59,99 avec 10€ de réduction et un porte clé, ça va, c'est pas la mort encore.
kirk publié le 18/09/2025 à 08:30
Hâte d'y rejouer. Mais sur émulateur.
51love publié le 18/09/2025 à 08:36
sonilka oui certainement ça sera promo ou LBC ou rien
nicolasgourry publié le 18/09/2025 à 08:36
shinz0 "Je sens que le prochain Mario 3D Switch 2 va être à 90€ prix conseillé en physique" je pense pas par contre le prochain Smash Bros, ça pourrait être le cas.
sonilka publié le 18/09/2025 à 08:42
niflheim l'émulation ce n'est pas illégal en France. Il a parfaitement le droit de jouer à ces jeux si ils possèdent les originaux. Mais va faire comprendre ca à un type qui fait office de trayeuse vivante.
maisnon publié le 18/09/2025 à 08:56
sonilka je me souviens meme d'un noel où si tu achetais un jeu boite, tu avais un code pour télécharger un autre jeu sur l'eshop.

Une autre époque
maisnon publié le 18/09/2025 à 08:58
sonilka https://www.nintendo-master.com/news/un-mario-kart-8-achete-un-jeu-wii-u-offert


C'était pour la sortie de mario kart 8 en mai, pardon.

Mais sur le principe c'était beau.
niflheim publié le 18/09/2025 à 08:58
sonilka et même ceux qui passent par l'émulation, c'est pas des puristes mais des casual gamer.
Le retro gaming ce n'est PAS l'émulation https://www.analogue.co/mega-sg

C'est comme si on me demandais: tu préfère jouer à la PS3 (qui est difficile à émuler) sur un émulateur 4K ou sur le matériel d'origine (PS3 + TV Bravia Full HD 3D et son Home Cinéma qui l'accompagnent).
Mais sans hésitation je prend le matériel d'origine, que j'ai toujours Ca a beaucoup plus de valeur que tous les émulateurs.
maisnon publié le 18/09/2025 à 09:01
Et qui se souviens de la gamme "Choix des joueurs" sur GC, ou Nintendo Selects sur WiiU.

Quand les jeux ressortaient en boite à 30 euros...

Maintenant un jeu Nintendo c'est le prix de lancement à vie avec juste des promos eshops de temps en temps où ça baisse de 20% max
sonilka publié le 18/09/2025 à 09:01
niflheim des casual qui passent par l'émulation ... bah voyons. T'en as encore beaucoup des conneries de ce genre ?

maisnon oui je me souviens aussi du code pour télécharger un jeu parmi une liste assez fournie. J'avais pris le remaster de Zelda WW.
choroq publié le 18/09/2025 à 09:03
Super mario odyssey + browse fury 4K 3d all stars > 100 euros en key cards *limited editions*

Bon qui s'étonne pas du bashing la dessus, heureusement que le prochain mario exclusif switch 2 sera mieux recu si il est réussie, car là, c'est une arnaque.
nyseko publié le 18/09/2025 à 09:13
Il est à 52€ en boîte actuellement, pour deux jeux, soit 26€ le remaster HD.

Pour deux jeux de 30h chacun à 97 meta, je pense que ça reste acceptable.
nyseko publié le 18/09/2025 à 09:18
midomashakil Les jeux sur GameCube étaient chère, ils étaient à 90€ si l'on ajuste le prix par rapport à l'inflation.

Les jeux Xbox étaient à 89€ (prix ajusté) et les jeux PS2 à 92€ (prix ajusté).

sources.

Le vrai problème actuellement sur NS2, c'est la taxe cartouche.
51love publié le 18/09/2025 à 09:41
sonilka d'autres conneries de ce genre ?

Tu le sais, le mec est un puit sans fond...

Difficile d'atteindre un tel niveau de bêtises sur presque toutes ses interventions.
tripy73 publié le 18/09/2025 à 09:51
Même si j'aime vraiment beaucoup ces Mario 3D, je ne payerai pas ce tarif pour de simple remaster.

verseb : oui c'est bien 69€90 en boîte, mais bon on est pas à une approximation près dans les news du site, la dernière que j'ai vu étant que le virtual boy "ferait son retour sur Switch 2" alors que c'est dispo sur la 1 aussi....
taiko publié le 18/09/2025 à 10:16
shinz0 une belle émission de fanboys. Ils créent les excuses pour que Nintendo continue sa politique commerciale... Ils ont tout compris
micheljackson publié le 18/09/2025 à 10:22
Les meilleurs épisodes 3D,
Odyssey était très loin de les égaler hélas.
pcsw2 publié le 18/09/2025 à 10:44
Jamais fait ce sera l'occasion de me rattraper
mrvince publié le 18/09/2025 à 10:55
C'est 2 chefs d'oeuvre et je suis faible... mais je vais juste prendre le 2. J'ai le 1 avec la compile 64 sunshine sorti y'a quelques années.
iglooo publié le 18/09/2025 à 11:03
niflheim du vol, du vol, faut le dire vite et bien se mouiller la nuque avant... Voler des voleurs c'est pas du tout la même chose. Ca s'appelle rééquilibrer les choses
suikoden publié le 18/09/2025 à 12:49
J'avoue que 80€ c'est abusé...

Heureusement que je l'ai eu a 45€ +10€ en CC grace a ma carte fnac et mon bon anniversaire sinon je l'aurai pas pris :/

Surtout que même si je referai MG c'est surtout pour le 2 que j'ai jamais eu que je l'ai pris.

Je dois avouer que je rejoins les détracteurs pour ce genre de choix pas terribles (ça, le dlc de Pokemon, et l'absence d'info sur un éventuel suivi pour MKW pour justifier son prix... mais je sens que ça sera payant...)
destati publié le 18/09/2025 à 13:08
Je comprends pas la gueulante des gens sur les 70€. Le jeu est dispo à 55 chez Fnac et 52 chez Cultura (pas dispo sur Amazon au moment où j'écris). Alors ça fait encore un peu cher, mais ça reste bien moins abusé que ce qui se dit partout.

Perso, j'ai préco chez Cultura.
jenicris publié le 18/09/2025 à 13:33
80 balles
judebox publié le 18/09/2025 à 14:24
Bienvenue en 2007 !
taiko publié le 18/09/2025 à 14:28
destati faut arrêter avec ça. C'est le prix de vente conseillé. On compare les prix de ventes conseillés comme référentiel... Tout le monde sait que tous les jeux sont trouvables moins chers.
taiko publié le 18/09/2025 à 14:30
suikoden faudrait quand même penser un jour à arrêter de valider ces politiques commerciales en achetant... Surtout quand tu es d'accord.
destati publié le 18/09/2025 à 15:12
taiko C'est clair !
jobiwan publié le 18/09/2025 à 15:40
shinz0 j'ai écouté les Share Player et effectivement ça reste une excuse injustifiée cette histoire de propriété intellectuelle
Pourtant dans le milieu de la vidéothèque quand un titre est réédité sur un nouveau support, c'est d'autant plus vrai avec les films antérieurs aux années 2000, le tarif c'est plein pot avec ou sans bonus, avec ou sans nouveau master.
Maintenant lorsqu'on dit que les jeux Nintendo vieillissent très bien, le prix est peut-être en conséquence aussi ?

sonilka
51love y aura pas de promo, comme d'hab avec les jeux Nintendo. Le meilleur moyen de le choper à bon prix c'est LBC. Le jeu n'étant pas limité comme la compilation AS, y en aura à la pelle autour de 30€ d'ici quelques semaines.

LBC où tu trouves 460 annonces pour Mario 3D All-Stars : le prix minimum affiché est de 70 € pour un produit d'occasion.
heracles publié le 18/09/2025 à 16:51
A chaque fois qu'on a un constructeur leader c'est la catastrophe. A quand une concurrence sérieuse ? Sony que fais-tu ? Nous attendons une PSP2.
skyzein publié le 18/09/2025 à 19:02
"Il faudra néanmoins faire avec un prix balaise de 79,99€ en boîte"
C'est fou de mentir, même à Micromania il est à 69
Ailleurs 51-55
link49 publié le 18/09/2025 à 19:08
Réservé pour ma part.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Super Mario Galaxy 1+2
2
Ils aiment
Nom : Super Mario Galaxy 1+2
Support : Switch 2
Editeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : plates-formes
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo